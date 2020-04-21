Dorothy Fackelman passed from this life into the next on Monday, April 20, 2020.
She was born May 16, 1923, in St. Paul, Minnesota, and later married the love of her life, Harold Fackelman, in 1950. Harold passed away in May 2019.
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