Tim Cavanaugh, 64, of Fort Lauderdale, Florida, passed away on June 8, 2020. He was born in Michigan City, Indiana, to William and Mary Cavanaugh, who preceded him in death.

On Aug. 18, 2000, Tim married Debbie Holt, who survives. Tim is also survived by his daughter, Caitlin; son, Corban; stepson, Jason Gouge; and brother, James.