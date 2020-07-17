La PORTE — Four months after first attempts at bond financing came to an abrupt stop due to COVID-19, La Porte County officials are again preparing to get the wheels moving on paying for expansion of the Michigan City Courthouse.
One member of the La Porte County Council is expressing new concerns about the direction the resumed $22.5 million project is heading, however.
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