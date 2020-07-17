Michigan City Courthouse

The Michigan City Courthouse under COVID-19 restrictions on Wednesday. La Porte County officials announced plans on Monday to once again expand the Michigan City facility.

 Photo by Matt Fritz

La PORTE — Four months after first attempts at bond financing came to an abrupt stop due to COVID-19, La Porte County officials are again preparing to get the wheels moving on paying for expansion of the Michigan City Courthouse.

One member of the La Porte County Council is expressing new concerns about the direction the resumed $22.5 million project is heading, however.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.