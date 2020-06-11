La PORTE — La Porte may soon drop the hammer on landlords neglecting their properties and endangering tenants.
On Monday, Mayor Tom Dermody told the La Porte City Council his administration is considering action against an apartment complex at 701 Maple Ave., following an overdose incident there earlier in the day.
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