MICHIGAN CITY — Joy Elementary School has announced its honor and award-winning students for the second semester of the 2019/2020 school year.

Principal’s Honor Roll (4.0)

Third: Carson Groszek, Maverick Miegl

Fourth: Cameron Ericson-Moffett, Ella Galindo

Fifth: Angelia Black

Sixth: Ashlynn Bright, Delani Dipert, Payton Downs, James Goldman, Jose Gonzalez, Audrey Poston, Mariana Ramos, Ari Sharp

G/T:Damani Edgington, John Kiser, Makenna Nowatzke, Sean Triemstra

Honor Roll (3.4-3.9)

Third: Ian Ashcom, Jaiden Burnett, Jayden Cook, Maddox Garza, Carter James, Ariana Lyons, Caleb Smith, Kobe Washington, Rylie Wright

Fourth: Krista Barth, Abby Bennett, Amelia Miegl, Connor Vandenbergh

Fifth: Batoul Achy, Carlin Cupples, Harmony Daniel, Ramia Duncan, Ramya Duncan, Derek Krassow, Gabby Patino, Lance Payne, Evan Rizzo, Cayden Smythe, Kiara Williams

Sixth: Frank Anderson, Juan Olmos, Gerardo Patino, Daven Savado

G/T: Wyatt Debald, Selena Galindo, Abigail Grupe, Noor Hakim,Nathin Jenks, Jada McKendree, Allysia Olmos, Madelyn Parry, Caleb Reinhart, Carson Retseck, Abigail Shanks, Nathaniel Simmons,Mia Waltz

Perfect Attendance

Kindergarten: Ava Benbow, Isaac Bitter, Troy Boyd, Augustina Gomez, Kassidy James, Chelsea Poff, Ali Taha, Kyanna Williams,

First: Juan Gomez, Aiden Ivory, Lilly Johnson, Anthony Williams,

Second: Prince Farmer, Ben Romero-Bahena, Sophie Rizzo, Kiara Smythe, Garret Solano

Third: Taniya Austin, Angel Bahena, Rylee Cupples, Maddox Garza, Carson Groszek, Carter James, Andre McGregor, Meyah Moore, Brett Parker, Liam Taylor, Sophie Williams

Fourth: Abby Bennett, Martha Campos, Skyler Cook, Olivia Metzler-Green, Roshawn Richards,Tyren Taylor, Kayden Wicker

Fifth: Giovanni Bichi-Reyes, Ramia Duncan, Ramya Duncan, Gavin Myres, My’isha Redden, Maryssa Stokes, Kiara Williams

Sixth: Keith Jackson

G/T: MaKenna Nowatzke, Abigail Shanks, Nathaniel Simmons, Sean Triemstra

Citizenship

Kindergarten: Anastacia Boyd, Alonna Brown, Jiyong Garza, Amber Jackson, Jonathan Kuhnle,Jahlil Maholmes, Chelsea Poff, Jordan Zitt,

First: Mazin Agemy, Brooklyn Britton, Mackinley Mosher, Mayci Vinson, Colton Wille, Anthony Williams

Second: Eric Ford, Andres Munoz, Hailey Regenold, Jade Symons, Katlyn Woodruff

Third: Jailen Bellamy, Aubrey Campbell, Charlotte De Leon, Carter James, Ka’Liyah Johnson, January Lanham, Tejah Sparks, Kobe Washington, Ashlyn Woodard

Fourth: Janya Jackson, Elizabeth Reyes, Adelynn Rife, LeAnn Umphrey-Parks, Antwone Wright

Fifth: Derek Krassow, Gabby Patino, Drew Pease

Sixth: Jantzel Lopez, Audrey Poston, Owen Ratzell

G/T: Ryan Motes, Mia Waltz

B.U.G. (Bringing Up Grades)

Kindergarten: Bruce Allen, Robert Bartela, Jaxon Eldridge, Javier Gonzalez, Tessa Hefner, Que’Arrah Nabors, Nasir Noble, Corinne Powalski, Rowan Richards, Riley Sanders, Saharah Santana, Hailee Sherwood, Camryn Smythe, Destiny Underwood

First: Ethen Bichi, Brooklyn Britton, A’Lyrica Bush, Ruby English, Juan Gomez, Aryanna Gossen, Maleeah Jackson, Cecilia Lee, Laila Maholmes, Mia McMillon, Vera Poston, Riley Shepler, Cherrie Shorter, Justyn Smith, Aamer Taha, Ariana Vandenbergh, Rylee Villanueva, Maliyah Singh

Second: Haley Cochran, Evelyn Harrington, Emma Lane, Andrea McGregor, Kiara Smythe, Jakiyah Stalling

Third: Jacob Garrett, Emma Jenkinson, Ethan Wahl, Rylie Wright,

Fourth: Amir Agemy, Amiyah Ellison, Analyse Jeronimo, Russell Jones, Bella Ledesma, Landon Savage, Berlin Wright

Fifth: Batoul Achy, Harmony Daniel, Ramere Duncan, Ryan Kniola, Evan Rizzo

Sixth: Sadie Finney, Tarale Guyton, Annabel Homan, Keith Jackson, Jamie Mark, Chazz Maurizzio, Cole Ponder

G/T: Ryan Motes

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