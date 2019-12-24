MICHIGAN CITY — Coolspring Elementary has announced its Honor Roll and award winning students for the first trimester.
Principal's Honor Roll – 4.0:
3rd Grade – Bailee Edinger, Railynn Malwin, Jason Picon, Madalynn Schulp, Lamarriana Taylor and Trenton Vittatoe
4th Grade – Mason Bergeon, Tommy Dombkowski, Hillary Labis and Lia Kempfer
5th Grade – Jessica Rasmussen, Samuel Rebac, Taylor Trusty and Nic Williams
6th Grade – Amaiyah Rampone
A/B Honor Roll — 3.2-3.8:
3rd Grade – Katie Branch, Shelby Fulford, Lennox Haynes, Christian Kelly, David Morales, Talia Putnam, Lucas Richmond, Jackson Richardson, Jovanni Rodriguez, Loyalty Scott, Eli Siegmund, Marcus Sims and Bria White
4th Grade – Paige Barenie, Isabella Bryant, Lillian Baker, Amiah Dawson, Olivia DeMartinis, Layla Koyama, Alex Mallon, Jenny Nolen, Nala Phillips, Payten Pozywala, Hannah Parkinson-Kilbourne, Ryan Smith and Charlotte Wildfang
5th Grade – Brooke Barenie, Lamarria Boggan-Polk, Latoine Gibson, Treasure Goldman, Tremane Glober, Eli Green, Kyah Hart, Kyron Hart, Leah Johnson, Logan Staples, Allen Sydow, Jameelah Taylor, Jordan Tobias and Kendra Zbell
6th Grade – Myla Dombkowski, Grace Fulford, Anessa Granacki, Alexa Haro, Gabe Hendricks, Emma Hollingshead, Gavin McKinnon, Samara Smith, Allison Sydow, Da’mon Thomas, Trevor Trusty, and Miykha Woodard
Perfect Attendance:
Kindergarten – Merrick Bryant, Olive Bryant, Benjamin Dennis, Levi Farless, Chase Fulford, Harrison Griffin, Gage Kieffer, Jerry Kilbourne, Chloe Smith, Aleeyah Spruell and Moriya Woodard
Grade 1 – Amiya Curry, Isaiah Fields, Mar’Kayla Frazier, Levi Lechtanski, Brenna Richmond, Isabella Richardson, Krystal Rojas, Thomas White, Eleanor Wozniak and Isabell Wyse
Grade 2 – Markea Bell, Dawson Hall, Adrianna Hines, Oliver Long, Mark Murphy, Prisha Patel, Bill Sawyer, Maycie White and Albin Wozniak
Grade 3 –Katie Branch, Bailee Edinger, Shelby Fulford, Shaniya Frye, Almus Howard, Christian Kelly, Railynn Malwin, Conner Mashburn, Angel McGinnis, David Morales, Jason Picon, Jackson Richardson, Loyalty Scott, Madalynn Schulp, Santana Seamster, Bria White and Conner Wilmot
Grade 4 – Jamiyah Ballard, Isabella Bryant, Amiah Dawson, Amiyah Dawson, Olivia DeMartinis, Hillary Labis, Jenny Nolen, Deshalawn Nichols, Payten Pozywala, Litzy Serrano, Ryan Smith and Alex Turczynski
Grade 5 – Delilah Barth, Cruz Fern, Elijah Green, Mekhi Lucas, Jessica Rasmussen, Allen Sydow and Jameelah Taylor
Grade 6 – Laniah Davis, Myla Dombkowski, Ray’von Ellis, Alexa Haro, Gavin McKinnon, Allison Sydow and Vinny Wiles
Citizenship Award:
Kindergarten – Charley Childers, Kadin Finney, Ali Harding, Ben Neulieb, Anthony Rivera, and Olivia Wood
Grade 1 – Amiya Curry, Aubrey Kohler, Hano’J Venerable and Eleanor Wozniak
Grade 2 – Markea Bell, Taymarein Dugger, Adrianna Hines and Isaiah Williams
Grade 3 – Bailee Edinger, Railynn Malwin, Donella Moore and Jason Picon
Grade 4 – Camila Avina-Rivera, Olivia DeMartinis, Hillary Labis, Aaron Miller and Kady Withers
Grade 5 – Eli Green, Jade Jackson, Sam Rebac and Taylor Trusty
Grade 6 – Grace Fulford, Alexa Haro, Gavin McKinnon and Dylan Pahl
B.U.G. (Bringing Up Grades) Award:
Kindergarten – Lavelle Bert, Serenity Gibson, Liam Hines, Samiyah Hogan, Joseph Kaminski, Tristian Knight, Michael McBride, Marquise Shelly, Anise Smith and Zoey Smith
Grade 1 – Benson Chambers, Liborio Haro, Daisy Holmquest, Isabella Richardson, Estella Rodriguez, Myla Taylor and Isabell Wyse
Grade 2 –Alice Bauer, Chance Bernard, Lydia Birchfield, Addison Eaton, Camarri Johnson, Oliver Long, Lucas Serrano, Maycie White and Isaiah Williams
Grade 3 – Issac Fiske, Shelby Fulford, Billy Nye, Jackson Richardson, Maggie Roadarmel and Loyalty Scott
Grade 4 – Marisol Reyes
Grade 5 – Delilah Barth, Tremane Glober, Sergio Keys
Grade 6 – Gabe Hendricks, Matthew Smith, Samara Smith and Allison Sydow
Other Awards:
Creative Artist – Chloe Smith, Elena Tobias, Lucas Serrano, Bailee Edinger, Mar’Licia Frazier, Leah Johnson and Marquaze Johnson
Musically Talented — Zoey Smith, Roger Kolasa, Benjamin Neulieb, Benson Chambers, Aedryk Withers, Lydia Birchfield, Camarri Johnson, Donella Moore, Lamarriana Taylor, Evan Robinson, Litzy Serrano, Jessica Rasmussen, Elijah Green, Laniah Davis and Glen Richards
Physically Fit – Jake Delehanty, Amiya Curry, Lucas Serrano, David Morales, Payten Pozywala, Kyah Hart and Da’mon Thomas
STEM Challenge Winners – Da’mon Thomas, Lamarr Taylor, Rakyra Thomas, Lyna Ashford, Samara Smith, Grace Fulford, Anessa Granacki, Allison Sydow, Jaelynn Nelson, Emma Hollingshead, Amaiyah Rampone, Mikyha Woodard, Katelynn Schulp, Gabe Hendricks and Matthew Smith
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